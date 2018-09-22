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10. Trabzon Günleri etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu etkinliklere katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10. Trabzon Günleri etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki etkinliklerine gelen Soylu, vatandaşların sevgi gösteriyle karşılandı.

Soylu, vatandaşların ilgisi nedeniyle uzun süre alana giremezken, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin taleplerini de geri çevirmedi.

Trabzon ilçe belediyeleri ve derneklerinin stantlarını da gezen Soylu, yöresel yemekleri de tattı.

Soylu'ya ziyareti sırasında eşi Hamdiye Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eşlik etti.

Sanatçı Yusuf Güney'in konserini de bir süre izleyen Soylu, vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde etkinlik alanından ayrıldı.

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10. Trabzon Günleri İçişleri Bakanı Soylu

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