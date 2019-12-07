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"10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu: - "Satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor"

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı"nı kurdu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından belediye binasının arkasında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

Pazarda müzik dinletisi ve "Christmas" müziği eşliğinde gösteriler yapıldı, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirildi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Karaoğlu, Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde kutlama yaptıklarını aktardı.

- Aynı zamanda engellilere destek

İki gün sürecek Noel Pazarı'nın amacına da değinen Karaoğlu, Alanya'daki yerleşik yabancıların Noel'ini kutlarken aynı zamanda ilçede yaşayan engelli vatandaşlara da destek olmak istediklerini söyledi.

Engelli bireylerin engelsiz şekilde hayat sürmelerine vesile olmak istediklerine işaret eden Karaoğlu, "Burada satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor. Her türlü katkımız, bu engelli vatandaşlarımızı biraz olsun mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor." dedi.

Pazarda stant açan Alanya Polonyalılar Derneği'nin Başkanı Anna Maria Bielecka da etkinliğe büyük katılımın olduğunu söyledi.

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