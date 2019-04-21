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10. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: - "Bugün burada çocuklarımızla birlikte kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla 'barış ekmeği' pişireceğiz. Umuyorum ki, pişirdiğimiz bu 'barış ekmeği' dünya liderlerine ders olur ve bir çocuğun, bir insanın hayatının paradan, puldan, her şeyden değerli olduğunu anlarlar. Umuyorum ki, bu 'barış ekmeği' ile Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Arakan'da, Afganistan'da ve dünyanın pek çok yerinde akan kan ve gözyaşı son bulur" - "Barış Ekmeği ile dünya liderlerine, 'Bu dünya hepimize yetecek kadar büyük, bu dünya hepimize yetecek kadar bereketli' mesajını vereceğiz. Umuyorum dünya liderleri, başlarını ellerinin arasına alarak bir kez daha düşünürler. Bu masum yüreklerin pişirdikleri dünyanın en samimi ve bereketli ekmeği eşliğindeki barış taleplerine duyarsız kalmazlar"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla 'barış ekmeği' pişireceğiz. Umuyorum ki, pişirdiğimiz bu 'barış ekmeği' dünya liderlerine ders olur ve bir çocuğun, bir insanın hayatının paradan, puldan, her şeyden değerli olduğunu anlarlar." dedi.

Göksu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde, etkinliğe katkı sunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İstanbul Halk Ekmek ve medya sponsoru TRT Çocuk'a teşekkür ederek, 10 yıl önce başlattıkları geleneğin devam etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'un bir parçası olan Esenler'den tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları vermek için yola çıktıklarını söyleyen Göksu, "Savaşın çocuklarıyla başladığımız bu yolculuk Asya'nın, Çanakkale şehitlerinin torunları, İpek Yolu'nun çocukları, direniş ülkelerinin ve dünyanın yetenekli çocuklarıyla devam etti. Bu yıl da gönül coğrafyamızın çocuklarını Esenler'de ağırlıyoruz. Bu festivalle farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden çocukların ortak diliyle dünyaya barış mesajları verelim istiyoruz." diye konuştu.

Göksu, Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğun katılımıyla gerçekleşen festivalde pişirilen "barış ekmeği"nin anlam ve önemini anlattı.

Yeni Zelanda, Sri Lanka ve Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerin yaptığı saldırıları lanetleyerek, şehit olan Mehmetçiklerin ve saldırılarda hayatını kaybeden insanların ailelerine başsağlığı ve Allah'tan sabır dileyen Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada çocuklarımızla birlikte kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla 'barış ekmeği' pişireceğiz. Umuyorum ki, pişirdiğimiz bu 'barış ekmeği' dünya liderlerine ders olur ve bir çocuğun, bir insanın hayatının paradan, puldan, her şeyden değerli olduğunu anlarlar. Umuyorum ki, bu barış ekmeği ile Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Arakan'da, Afganistan'da ve dünyanın pek çok yerinde akan kan ve gözyaşı son bulur. Biz, çocukların bu ilk ve tek bayramında barış ekmeği pişirip hep birlikte kardeşlik türküleri söylemeye devam edeceğiz. Umuyorum ki hem ekmeğimizin kokusu hem de kardeşlik türkülerimiz tüm dünyada duyulur. Tüm dünyada silahlar susar, insanlar kucaklaşır, kavgalar, çatışmalar, ölümler son bulur.

Dünya çocuklarını her yıl Barış Ekmeği Festivali'nde Esenler'de buluşturmak bizler için çok önemli. Zira hiçbir şey bir çocuğun gülümsemesinden, mutluluğundan kıymetli değildir. Çocuklar, masumiyettir ve samimiyettir. İşte bu yüzden savaşlar son bulsun istiyoruz. İşte bu yüzden çocuklar ölmesin, dünyada samimiyet ölmesin, masumiyet ölmesin istiyoruz. Artık çocuklar ölmesin, öksüz kalmasın, ve artık çocuklar yetim kalmasın istiyoruz."

Göksu, festivali, çocuk, ekmek, barış ve egemenlik kavramları üzerine bina ettiklerini vurgulayarak, "barış ekmeği" ile dünya liderlerine, 'Bu dünya hepimize yetecek kadar büyük, bu dünya hepimize yetecek kadar bereketli' mesajını vereceğiz. Umuyorum dünya liderleri, başlarını ellerinin arasına alarak bir kez daha düşünürler. Bu masum yüreklerin pişirdikleri dünyanın en samimi ve bereketli ekmeği eşliğindeki barış taleplerine duyarsız kalmazlar." temennisinde bulundu.

- "Hello Brother" yazan sevgi duvarının açılışı gerçekleştirildi

TİKA Başkan Yardımcısı Serkan Kayalar, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Diriliş Ertuğrul dizisinin küçük oyuncusu Emre Üçtepe ve vatandaşların katıldığı festivalde, konuşmaların ardından 10 ülkeden çocuklar ülkelerinden getirdikleri unları karıştırarak barış ekmeği pişirdi.

Meydana kurulan fırında pişirilen ekmeği çocuklara ve gazetecilere ikram eden Esenler Belediye Başkanı Göksu, ekmeği, her yıl olduğu gibi bu sene de çocukların yazdığı bir mektupla dünya liderlerine gönderdi.

Dünyanın dört bir köşesinde akan kan ve gözyaşının dinmesine katkı sunmayı hedefleyen festivalde, çocukların hep birlikte yaptığı "Hello Brother" (selam kardeşim) yazan sevgi duvarının da açılışı gerçekleştirildi.

Türk ve misafir çocuklar, yöresel kıyafetleri ve mahalli oyunlarıyla renk kattıkları festivalde, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan'ı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı, dans, şiir ve şarkılarla eğlenceli saatler geçirdi.

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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Sri Lanka ve Türkiye-Irak sınır hattı Yeni Zelenda

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