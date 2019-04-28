"10. Uluslararası Dergi Fuarı" bugün sona eriyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Dergi Fuarı" bugün sona erecek. Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde okurlarla buluşan fuarın katılımcı dergileri, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Şarki Dergisi yazarı Ömer Hatunoğlu, fuarın bu yıl Eyüpsultan'da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Tarihle, kültür ve sanatın bir araya gelmesiyle güzel bir birliktelik ortaya çıktı. Eyüpsultan'ın doğal bir cazibesi var. Şarki Dergisi olarak bu yıl ziyaretçi katılımının da iyi olduğu kanaatindeyiz." dedi. Hatunoğlu, fuarın düzenlenmesinde genç dergicilerin büyük gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Önceki yıllara göre genç okurların da fuara ilgisinden ayrıca memnunuz. Dergileri tanıyorlar, bizlerle tanışıyorlar ve sohbet ediyorlar. Genel anlamda bu bizim için sevindirici bu nokta. Bundan sonraki yıllarda da fuarın Eyüpsultan'da devam etmesinin doğru bir karar olacağı kanaatindeyim. Çünkü İstanbul'un manevi mimarı Eyüpsultan'dır." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi Prof. Dr. Atasoy: Çocukların büyük bölümü kaçırıldığı 3 saat içinde öldürülüyor

- "Dergi çıkarmak akıllının işi değildir" Divanyolu Dergisi'den yazar ve çizer Muammer Erkul da bugüne kadar 60 sayı çıkardıklarını aktararak, "Bu yıl uzun süredir ihmal ettiğim kitaplarımı yazmaya başladım. 3 kitabım dün itibariyle fuarda ilk kez okuyucuyla buluştu." diye konuştu. Erkul, 10 yıldır düzenlenen fuarın artık alışkanlık haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Her yıl farklı şehirlerden arkadaşlar geliyor, tanışıyoruz. Ayrılırken içimiz bir buruk kalıyor, vedalaşamıyoruz. Her önemli işin altında olduğu gibi bu fuarın da altında birçok değerli insan var. Fuar bu yıl gerçekten genç arkadaşların emekleriyle, günde 3-5 saat uykuyla düzenlendi ve çok da güzel oldu. Geçen yıllarda Sirkeci'de düzenleniyordu. İyi ki de bu yıl Eyüpsultan'da oldu. Buranın ayrı bir manevi havası var. Eyüpsultan hazretlerine komşuyuz." Dergi fuarında satış yapmanın bir önemi olmadığına işaret eden Erkul, "Satış konusunda bir beklentinin olması mümkün değil. Çünkü dergi çıkarmak bir akıllının işi değil. Dergi çıkarmak deliliktir. Her şeyini verirsin, özel ihtiyaçlarından feragat edersin ve o dergiyi çıkarmak, eline alıp, insanların önüne koymak müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

- "Güzel bir 4 gün yaşadık" Haykırı Dergisinden Helim Dur da fuara Mersin'den katıldığını söyleyerek, şunları anlattı: "Fuarın bizim için en büyük anlamı, bir kültürel dergi kitap çalışmasının yanında, bunlar tabii ki işin temeli ama bizi hakikaten samimiyetle birbirimize bağlayan bir ortam oluşudur. Bu ortamı seviyor, dostlarımızla kucaklaşıyoruz. Bu vesileyle yepyeni gençlerimizle tanışıyoruz. Gelecek adına umut devşirdiğimiz güzel gençlerimizle güzel çalışmalar oluyor. Fuara 6-7 yıldır katılan birisi olarak, bu yıl fuarın farklı bir mekanda olmasıyla buranın manevi havası, atmosferi bizi sardı. Son derece memnunuz. Güzel bir 4 gün yaşadık. Ben şahsen ayrılacağım için üzgünüm." Dur, fuara hafta içi ağırlıklı olarak okullardan öğrenci gruplarının geldiğini aktararak, "Öğrenci gruplarıyla anlık ayaküstü soru cevap tarzı diyaloglarımız oldu, ilgileri güzeldi. Burası klasik ticari kaygılar güden kitap fuarları gibi değil. Dergi fuarı özünde hakikaten dayanışmayı, kaynaşmayı barındıran birçok güzellik taşıyor. Dolayısıyla da okuyucunun, ziyaretçinin fuara birazcık bu bilinçle gelmesinde fayda var." dedi.