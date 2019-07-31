"10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen "10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.
Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) onaylı yarışmaya bu yıl, 46 ülkeden bin 35 fotoğraf sanatçısı 7 bin 861 fotoğrafla katıldı.
Kültürpark içerisindeki Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen ödül töreninde, "Renkli Serbest", "Siyah-Beyaz Serbest" ve "Okumak" kategorilerinde dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi.
Yarışmada "Renkli Serbest" kategorisinde birinciliği elde eden Hindistan'dan Suvajıt Mukherjee altın madalya, ikinciliği kazanan İran'dan Babak Mehrafshar'a gümüş madalya, üçüncü olan Endonezya'dan Andi Abdul Halil'e bronz madalya verildi.
"Siyah-Beyaz Serbest" kategorisinde de altın madalyaya Türkiye'den Melih Karakaya, gümüş madalyaya yine Türkiye'den Çağrı İşbilir, bronz madalyaya Endonezya'da Hardijanto Budiman değer görüldü.
"Okumak" kategorisinde ise Türkiye'den İlhan Kılınç birinci, İran'dan Mohamad Ebrahimi ikinci, yine Türkiye'den Hilal Tanyeri üçüncü oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, fotoğraf sanatçılarının hayatın içindekileri objektiflerine sığdıracak kadar büyük bir gönle sahip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Fotoğraf sanatçıları en güzel anı da en acı anı da çektikleri fotoğraf kareleri ile tüm dünyayla paylaşır. Festivalimizin en önemli etkinliklerinden biri de Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmamız'dır. Bu güzel eserlerini bizimle ve tüm dünyayla paylaştıkları için fotoğraf sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yarışmada emeği geçen herkese ve özellikle de Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı ve fotoğraf sanatçısı Güler Ertan'a çok teşekkür ediyorum."
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