HABER

"10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Kültürpark'taki Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen ödül töreninde, "Renkli Serbest", "Siyah-Beyaz Serbest" ve "Okumak" kategorilerinde dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen "10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) onaylı yarışmaya bu yıl, 46 ülkeden bin 35 fotoğraf sanatçısı 7 bin 861 fotoğrafla katıldı.

Kültürpark içerisindeki Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen ödül töreninde, "Renkli Serbest", "Siyah-Beyaz Serbest" ve "Okumak" kategorilerinde dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edildi.

Yarışmada "Renkli Serbest" kategorisinde birinciliği elde eden Hindistan'dan Suvajıt Mukherjee altın madalya, ikinciliği kazanan İran'dan Babak Mehrafshar'a gümüş madalya, üçüncü olan Endonezya'dan Andi Abdul Halil'e bronz madalya verildi.

"Siyah-Beyaz Serbest" kategorisinde de altın madalyaya Türkiye'den Melih Karakaya, gümüş madalyaya yine Türkiye'den Çağrı İşbilir, bronz madalyaya Endonezya'da Hardijanto Budiman değer görüldü.

"Okumak" kategorisinde ise Türkiye'den İlhan Kılınç birinci, İran'dan Mohamad Ebrahimi ikinci, yine Türkiye'den Hilal Tanyeri üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, fotoğraf sanatçılarının hayatın içindekileri objektiflerine sığdıracak kadar büyük bir gönle sahip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf sanatçıları en güzel anı da en acı anı da çektikleri fotoğraf kareleri ile tüm dünyayla paylaşır. Festivalimizin en önemli etkinliklerinden biri de Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmamız'dır. Bu güzel eserlerini bizimle ve tüm dünyayla paylaştıkları için fotoğraf sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yarışmada emeği geçen herkese ve özellikle de Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı ve fotoğraf sanatçısı Güler Ertan'a çok teşekkür ediyorum."

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Mum ışığında başlayıp, yarım asırdır mesleğini aşk ile yapıyorMum ışığında başlayıp, yarım asırdır mesleğini aşk ile yapıyor
Minibüs şoförlerinin 'kemerli' kavgası kameradaMinibüs şoförlerinin 'kemerli' kavgası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Büyükçekmece Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da otomobil hırsızlığı! Aracı almaya geldi, çalıp gitti

Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Ankara'da narkotim motorize ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Korkulu rüyaları oldu! Lakabı: Hayalet

Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Sona yaklaşılıyor! Havadan böyle görüntülendi

Günlük burç yorumları 31 Temmuz Çarşamba - Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.