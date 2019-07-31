"10. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri verildi

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) onaylı yarışmaya bu yıl, 46 ülkeden bin 35 fotoğraf sanatçısı 7 bin 861 fotoğrafla katıldı.

"Okumak" kategorisinde ise Türkiye'den İlhan Kılınç birinci, İran'dan Mohamad Ebrahimi ikinci, yine Türkiye'den Hilal Tanyeri üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, fotoğraf sanatçılarının hayatın içindekileri objektiflerine sığdıracak kadar büyük bir gönle sahip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf sanatçıları en güzel anı da en acı anı da çektikleri fotoğraf kareleri ile tüm dünyayla paylaşır. Festivalimizin en önemli etkinliklerinden biri de Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmamız'dır. Bu güzel eserlerini bizimle ve tüm dünyayla paylaştıkları için fotoğraf sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yarışmada emeği geçen herkese ve özellikle de Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı ve fotoğraf sanatçısı Güler Ertan'a çok teşekkür ediyorum."

