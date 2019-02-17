10 ünlü kadın ve itiraf ettikleri fantezileri

Bazı ünlüler en sevdikleri yemekleri bazıları sevdikleri arabaları bazıları hastalıklarını paylaşırken bu 10 ünlü kadın ise cinsel fantazilerini paylaştı...
İşte The Richest'dan derlenen yabancı ünlülerin paylaşmaktan çekinmedikleri seks fantezileri:
Jennifer Lawrence - Game of Thrones
Jennifer Lawrence, bir röportajında Game of Thrones'un erkek oyuncularında gözü olduğunu itiraf etti. Kendisine hangi Game of Thrones karakteri ile yatakta bir gece geçirmek isteyeceği sorulduğunda, hemen Jon Snow'u (Kit Harrington) seçti. Daha sonra da aynı zaman da Jaime Lannister'ı (Nikolaj Coster-Waldau) alırsa memnun olacağını belirtti.
Eva Longoria - Eşarpla bağlanmak
Eva Longoria, yatak odasında itaatkar olmaktan keyif aldığını açıkça dile getiriyor.Güzel oyuncu ilişkisi sırasında yatak odasının kapıları arkasında esir olmayı, ve kendine hükmedilmesini sevdiğini söyledi. Oyuncu aynı zamanda seks hayatı söz konusu olduğunda, ipek eşarpla bağlamayı çok seviyor.
Beyonce - Halka Açık Alanlarda Maceralar
Beyonce, biraz daha farklı ve sıradan olmayan seks deneyimlerini tercih ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı yaptığı bir röportajda halka açık alanlarda seks yapmak gibi bir fantezisi olduğunu açık açık vurguladı. Hatta Paris'teki Louvre or the Arc De Triomphe'de seks yapmak gibi bir hayali olduğunun da altını çizdi.
Paris Hilton - Üniformalı Erkekler
Paris Hilton, seks fantezileri hakkında diğer ünlülerin aksine bütün detayları açık bir biçimde anlatıyor. Hilton daha çok üniforma giymiş erkekleri tercih ediyor. Cosmopolitan ile yaptığı bir röportajında "Üniformalı bir erkekten daha çok sevdiğim hiçbir şey yok. Seksi bir polis inanılmaz çekici geliyor. Özellikle mavi gözleri, güzel bir yüzü ve belirgin kasları varsa" diyor.
Rihanna-Kırbaç
R&B yıldızı Rihanna, yatak odası tercihleri söz konusu olduğunda Beyonce ile yarışabilir. Drake'le olan beraberliği sırasında, Rolling Stone ile yaptığı bir röportajda cinsel açıdan itaatkar olmayı sevdiğini söyledi. Ve sonra daha da ileri giderek, kırbaçlanmayı, poposuna şaplak atılmasını ve yatağa bağlanmayı sevdiğini belirtti.
Scarlett Johansson - Arka Koltuk Kaçamağı
Kariyerinin başlarında yaptığı bir röportajda, Johansson cinsel fantezilerinden bahsetti. Oyuncunun en sevdiği fantezisi halka açık alanlarda seks yapmak. Partneri ile nerede olurlarsa olsunlar arabanın arka koltuğuna geçmek kadar sevdiği başka hiçbir şeyin olmadığını da dile getirdi.
Angelina Jolie - Esaret
Jolie bulduğu her fırsatta seksi ne kadar sevdiğini dile getiriyor. Cinsel anlamda esareti çok seven Jolie, artık daha çok zincir kullandıklarının ifade etmişti.
Kim Kardashian - Kendisiyle Birlikte Olmak
Kim Kardashian bütün hayatının gözler önünde olmasını seven ünlülerden bir tanesi. Kim bir televizyon programında cinsel fantezileri sorulunca, "Kendimle seks yapma fikri benim fantezilerim arasında. Eğer bir erkek olarak yaşayabilseydim, kendimle seks yapma fırsatını asla kaçırmazdım. Çünkü benimle birlikte olmanın nasıl hissettirdiğini çok merak ediyorum" dedi.
Cameron Diaz - Sürekli Fiziksel Temas
Cameron Diaz da Eva Longoria gibi cinsel hayatında itaatkar olmayı seviyor. Hatta daha ileri giderek cinsel hayatı hakkında "ilkel, hayvansal düzeyde" diyor. Bunun dışında Diaz seks boyunca fiziksel temastan çok hoşlanıyor, karşısındakine hem dokunuyor hem de dokunulmak ve okşanmak istiyor.
Jennifer Aniston - Hükmeden
Aniston partnerine hükmetmeyi çok sevdiğini ve bunun kendini güçlü hissettirdiğini düşünüyor. Ama tabii ki her zaman yeni fikirlere ve tekliflere de açık olduğunu belirtiyor.
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