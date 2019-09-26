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10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

VAN'da '10.

10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da '10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı' ile '3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nin açılışı yapıldı.
Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün boyunca açık olacak 10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yurt içi ve yurt dışından 350 firma katıldı. Açılış programında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ilçe belediye başkanları STK temsilcileri ile firma temsilcileri yer aldı.
Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dost ve komşu ülke olan İran ile sosyal ve ekonomik alandaki her türlü ilişkiyi geliştirmek istediklerini belirterek, "İran'la sınırımızdaki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı modernize ettik, yolumuzu yeniledik. Komşu ülke İran'dan da aynı şekilde yol ve kapının bitirilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda sınır kapısının kapanma saatinin uzatılmasını bekliyoruz. Sınır kapısının transit geçişlere açılması gerekiyor. Bu taleplerimiz İran'la ilişkilerimizin gelişmesine katkı sunacaktır. Van, son zamanlarda ciddi bir çekim merkezi haline geldi" dedi.
Geçen ay banka sektöründen brifing aldığını anlatan Vali Bilmez, şu anda Van'daki bankalarda 6,5 milyar liranın bulunduğunu, kentin ekonomik durumunun kötü olmadığını ve daha iyiye gideceğine inandığını belirtti. Türkiye'de yaşanan durgunluğun aksine Van'da geçen yıla oranla artan bir ticari hareketliliğin olduğunu da belirten Vali Bilmez, "İlimize gelen turistlerin inançları yaşam biçimleri ne olursa olsun biz gelen turisti olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Her gelen turistin gönüllü rehberler olduğunu unutmayalım" dedi.
Fuara katılmak üzere Antalya, Burdur ve Isparta'dan 60 kişilik heyetle Van'a gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'yı 'Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi' olarak tarif ettiklerini Türkiye'nin doğu kapısı olan Van'ın da çok büyük turizm ve ticaret potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Van'ın çok güzel bir kent olduğunu belirten Vali Karaloğlu, kente yapılacak her yatırımın, çevresindeki 5-6 ili de doğrudan etkilediğini belirterek şöyle konuştu:
"Antalya olarak tecrübelerimizi paylaşmak, Van'ın tecrübelerinden yararlanmak için buradayız. Van'ın ışığına ışık katmak için buraya geldik. İki şehrin işbirliği önümüzdeki dönemde çok güzel bir sinerji oluşturacak. Antalya olarak İran pazarından daha çok pay almak istiyoruz. Antalya'nın daha çok pay almasının en önemli ayaklarından biri Van'dır. İki ilin arasında oluşacak iş birliğinin hem Van hem Antalya'ya çok şey katacağının bilincini taşıyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesip stantları dolaştı. Fuar kapsamında 81 ilin yöresel ürünleri de Van'da buluştu.

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10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

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