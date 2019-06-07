10 yaşındaki Abdul Samet denizde boğuldu

SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Silifke ilçesinde, denize giren Abdul Samet Akyüz (10) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Akyar Koyu’na tatile gelen Abdul Samet Akyüz, denize girdi. Yüzmeye çalışan Abdul Samet iddiaya göre, birden paniğe kapılınca suda kayboldu. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle arama çalışması başlatıldı. Abdul Samet kısa süre içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan Samet'e ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Abdul Samet Akyüz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

