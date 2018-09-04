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10 yaşındaki Adi, tabanca ile intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Derik ilçesinde, nüfus kaydında 10, yakınlarının ise 13 yaşında olduğunu belirttiği Adil T., tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, nüfus kaydında 10, yakınlarının ise 13 yaşında olduğunu belirttiği Adil T., tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, dün Derik ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen köyünde meydana geldi. Evinin yakınında hayvan otlatmaya giden Adil T., iddiaya göre burada tabancayı başına dayadıktan sonra, tetiği çekti. Silah sesini duyan baba Salih T., koşarak olay yerine gittiğinde oğlu Adil'i kanlar içinde buldu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adil T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Adil T.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Adil T.'nin cenazesi, bugün sabaha karşı Dikmen köyü mezarlığında toprağa verildi.

Adil T.'nin tabancayı nereden bulduğu ve intihar nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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