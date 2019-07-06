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10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 02:03 | Son Güncelleme

Denizli’de 47 yaşındaki şahsın 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çocuğu taciz ettiği öne sürülen şahsı linç etmek isteyen mahalleli şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak ateşe verirken, yangını söndürmeye gelen itfaiye araçlarını da taşladı. Gözaltına alınan taciz şüphelisi tutuklandı.

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, K.E., (47) isimli şahıs mahallesinde oturan 10 yaşında bir kız çocuğunu aracına bindirerek götürdüğü bir yerde taciz etti. Küçük kızın yaşananları ailesine anlatması üzerine aile üyeleri şahsa saldırdı. Olayı duyan mahalleli de şahsın evini basıp linç etmek istedi.

EŞYALARI ATEŞE VERİLDİ

K.E., isimli şahsı olay yerine gelen jandarma ekipleri öfkeli kalabalığın elinden aldı. Öfkesi dinmeyen mahalle sakinleri ise şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak sokak ortasında ateşe verdi.

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İTFAİYE ARAÇLARI TAŞLANDI

Yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, öfkeli kalabalık itfaiyenin yangına söndürmesine izin vermeyerek itfaiye araçlarını taşlamaya başlayınca ekipler bir süre yangına müdahale edemedi. Daha sonra devreye giren jandarma ekipleri kalabalığı sakinleştirince ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kalabalık ayrıca şahsın evini de taş yağmuruna tuttu.

TOMA SEVK EDİLDİ

Olayların büyümemesi için bölgeye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı çok sayıda ekiple birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracıda (TOMA) sevk edildi. Yaklaşık 1 saatin sonunda olaylar kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki nöbeti sürüyor.

TUTUKLANDI

Öte yandan, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Denizli Çocuk istismarı taciz Linç Girişimi

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