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10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, pazaryerindeki asansörün kabininde sıkışan Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü

Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde bulunan asansörün yanına gelen yabancı uyruklu çocuklar, iddiaya göre, asansörle oynamaya başladı.

Çocuklardan birinin içinde bulunduğu sırada kapısı açık olan asansör hareket etti. Asansörün içindeki çocuk panikle dışarı çıkmak isterken asansörün iç paneli ile duvar arasına sıkıştı.

Diğer çocukların bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Pazar yerine sevk edilen itfaiye ekibi, 10 yaşlarında ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen çocuğu, bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afgan uyruklu çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Afganistan asansör

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