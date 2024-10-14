10 yaşındaki çocuğun motosikletine 11 kişi bindiler: Kaza 'geliyorum' dedi... O anlar kamerada

Dün öğlen saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazasında 10 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletle dolmuş çarpıştı.

MOTOSİKLETTE 11 KİŞİ GİDİYORLARDI

Kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. (10) annesi Hülya Takır ve 9 kişiyi de yanına alarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile yola çıktı. A.T. elektrikli bisikletle Güzelevler Mahallesinde ara sokaktan Levent Caddesine dikkatsizce çıkınca, Ramazan A. yönetimindeki 01 M 0110 dolmuş çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki 11 kişi yola savruldu. Kaza anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dolmuş sürücüsü ve yolcular hemen yaralananların yardımına koştu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır