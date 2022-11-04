10 yaşındaki çocuğun yarı çıplak halde cesedi bulundu! 3 gündür aranıyormuş

Olay, dün akşama doğru Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazideki havuz kenarında yarı çıplak şekilde bir çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Miraç Turan’a ait olduğu belirlendi.

SUDA BOĞULMUŞ

Epilepsi hastası Miraç Turan olduğunu tespit eden ekipler, durumu aileye bildirdi. Otopside suda boğulduğu belirlenen Turan'ın cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kesin ölüm nedenin ortaya çıkacağı adli tıp raporunun 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

(DHA/İHA)

(İHA)

