HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10 yaşındaki çocuğun yarı çıplak halde cesedi bulundu! 3 gündür aranıyormuş

10 yaşındaki çocuğun yarı çıplak halde cesedi bulundu! 3 gündür aranıyormuş

04.11.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da boş bir arazideki havuzun kenarında yarı çıplak halde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cesedin, 10 yaşındaki Miraç Turan'a ait olduğu ortaya çıkarken, çocuğun 3 gündür kayıp olduğu belirtildi. Otopside suda boğulduğu belirlenen epilepsi hastası Turan'ın cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 yaşındaki çocuğun yarı çıplak halde cesedi bulundu! 3 gündür aranıyormuş

Olay, dün akşama doğru Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazideki havuz kenarında yarı çıplak şekilde bir çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Miraç Turan’a ait olduğu belirlendi.

Screenshot_3

SUDA BOĞULMUŞ

Epilepsi hastası Miraç Turan olduğunu tespit eden ekipler, durumu aileye bildirdi. Otopside suda boğulduğu belirlenen Turan'ın cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kesin ölüm nedenin ortaya çıkacağı adli tıp raporunun 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

(DHA/İHA)

"Antalya’ya gidiyorum" diyerek evden çıktı, gelen haber ailesini yıktı "Antalya’ya gidiyorum" diyerek evden çıktı, gelen haber ailesini yıktı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahrettiSosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti
Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahrettiSosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti
Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyorGelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

En Çok Okunan Haberler

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.