10 yaşındaki çocuğuna, arkadaşının evini soydurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, 10 yaşındaki çocuğunu demir parmaklıklardan geçirterek eve sokan baba, içeride bulunan para ve altınları çaldırttı. Soyulan evin, şüphelinin arkadaşına ait olduğu öğrenilirken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ü.A. ve 10 yaşındaki oğlu S.A., ev sahibi H.B.’nin evde olmadığı sırada eve geldi. Ü.A., arkadaşı H.B’ye ait evin kapısını çalıp, kendisinin evde olmadığını fark ettiği esnada, oğlu S.A.’yı demir parmaklıklar arasından eve soktu. Oğlu S.A.’yı yönlendiren baba Ü.A., mutfak tezgahının altındaki 15 çeyrek altın ve 500 lira nakit paranın bulunduğu pet şişeyi aldırdı. Pet şişe ile babası Ü.A.’nın yanına gelen S.A., girdiği şekilde demir parmaklıkların arasından çıktı. Daha sonra baba ve oğul olay yerinden motosiklet ile ayrıldı. Olaydan bir süre sonra eve gelen H.B., mutfak tezgahının altında altın ve paraları göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, hırsızlık yapan kişilerin evin kapı ve pencerelerini zorlamadan girdikleri, çalınan altın ve paraları kolaylıkla bulmaları üzerine polis soruşturma başlattı.