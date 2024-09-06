10 yaşındaki çocuk güneş kremi kullandı! Hastaneye kaldırıldı… ‘Üzerine sıcak su dökülmüş gibi’

İngiltere'de, 10 yaşındaki çocuk Hector Harvey, annesi Natalie Harvey (47), eşi Ben Limbrick (40) ve Hector'un kardeşi Hugo (15) ile birlikte, Afrika kıyılarındaki bir takımada olan Cape Verde'ye tatile gitti. Yanlarına getirdikleri güneş kremi bitince, yerel bir dükkandan SPF90 içeren bir güneş kremi aldılar. 10 yaşındaki Harvey, tatil boyunca gün içinde havuz kenarında gitmeden 30 dakika önce güneş kremini sürdüğü iddia edildi.

''KOLLARI VE OMUZLARI SULU KABARDI''

Eve dönüşte havaalanından itibaren sıcak basan ve uykulu halde bulunan çocuğun telaş etmesi üzerine boyun çevresinde birçok kabarık gördü. Bunun üzerine kıyafeti çıkarılan 10 yaşındaki çocuğun göğsünde, kollarında ve omuzlarında 8 santimetrelik büyük 'sulu' kabarcıklar oluştuğu görüldü.

AMELİYA ALINDI

Mail Online'da yer alan habere göre, havaalanında fark edilen kabarcıklar üzerine çocuk acilen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatta, çocuğun vücudundaki tüm kabarcıklar tek tek patlatılarak temizlenmesiyle, tedavi altına alındı. Çocuğun vücudunun adeta 'sıcak su dökülmüş' gibi görünmesiyle, güneş yanığı tedavisi gördüğü bildirildi.

GÜNEŞ KREMİ 'SAHTE' VEYA 'SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ' OLABİLİR

Aile yaşananlardan sonra yanıklarının nedeninin henüz kanıtlanmadığını söylerken, çocuğu tedavi eden doktorların, yurtdışından alınan kremin son kullanma tarihinin geçmiş veya sahte olabileceğini öne sürdüğünü iddia etti.

Anne Natalie Harvey, satın alınan güneş kremlerine karşı dikkatli olunması ifade ederek şunları söyledi:

‘‘İlk olarak neyin yanlış gittiğini anlayamadım. Güneş kremini tekrar sürdüğümü ve her şeyi doğru yaptığımı biliyordu. Doktor güneş kreminin son kullanma tarihi geçmiş olabileceğini söyledi. Oğlumu hemen ameliyata aldılar. Enfeksiyon kapmaması için temizlenip bandajlandı. Yanıkların boyutuna rağmen Hector iyi bir şekilde iyileşti ve herhangi bir yara izi kalmayacak. Tatile çıkacaksanız, yanınıza fazladan bir şişe güneş kremi alın. Eğer gittiğiniz yerden almanız gerekiyor ise, iyi bir güneş kremi olup olmadığını öğrenin ve UVA derecesinin olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederim’’