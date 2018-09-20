HABER

10 yaşındaki çocuk komşusunu tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:20 | Son Güncelleme

10 yaşındaki çocuk komşusunu tüfekle yaraladı

10 yaşındaki çocuk komşusunu tüfekle yaraladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Karataş Yolu Caddesi'nde M.F. K. (10) ile komşusu Ali G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından eve giden M.F.K, yanına aldığı pompalı tüfekle Ali G'nin bulunduğu yere gelerek ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ali G, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı.

Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

10 yaşındaki çocuk komşusunu tüfekle yaraladı

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Suriyeli gelin, 13 yıl sonra düğün heyecanı yaşadıSuriyeli gelin, 13 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı
Gaziantep'te, 'GastroAntep' başladıGaziantep'te, 'GastroAntep' başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Yüreğir

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdiklerinize özel, güncel resimsiz kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdiklerinize özel, güncel resimsiz kısa Cuma mesajları

MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Süper Loto sonuçları 20 Eylül: 5. devirde Süper Loto ikramiyesi 9 milyona çıktı!

Süper Loto sonuçları 20 Eylül: 5. devirde Süper Loto ikramiyesi 9 milyona çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.