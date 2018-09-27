10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancayla babaannesini vurdu (2)

TORUNUN VURDUĞU BABAANNE ÖLDÜ
Aksaray'da torunu R.D.'nin (10) evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında otururken başından yaralanan babaanne Ummahan D. (89), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi. Ummahan D.'nin yapılan ilk otopsisinde başında ve çenesinden 2 mermiyle yaralandığı belirlendi. Ummahan D.'nin cesedi detaylı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından R.D. pedagog gözetiminde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesine göre, 'Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.'
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