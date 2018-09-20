10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu!

Karataş Yolu Caddesi'nde M.F. K. (10) ile komşusu Ali G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden M.F.K, yanına aldığı pompalı tüfekle Ali G'nin bulunduğu yere gelerek ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ali G, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bu sırada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı.
Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.
(AA)
Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü
Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!
ABD'den Çin'e yeni yaptırım
2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum