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10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 23:31 | Son Güncelleme

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Karataş Yolu Caddesi'nde M.F. K. (10) ile komşusu Ali G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden M.F.K, yanına aldığı pompalı tüfekle Ali G'nin bulunduğu yere gelerek ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ali G, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı.

Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı pompalı tüfek yaralama

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