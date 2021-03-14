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  4. 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

14.03.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri, tüfeği kimin ateşlediğini bulmak için çalışma başlattı.
Olay, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki E.M.S., vücudunun sırt ve kalça kısmına isabet eden tüfek saçmalarıyla yaralandı. Çocuğun yaralandığını gören yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.M.S., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayda tüfeği kimin ateşlediğini bulmak için çalışma başlattı.

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