HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10 yaşındaki çocuktan acı haber! Tarlada ölü bulundu

10 yaşındaki çocuktan acı haber! Tarlada ölü bulundu

16.10.2023 00:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Sıtkı Gültekin (10), tarlada ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 yaşındaki çocuktan acı haber! Tarlada ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aktaş’a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin oğlu Mehmet Sıtkı Gültekin'i (10) tarlada çalışan başka bir işçi hareketsiz şekilde yatarken buldu.

AW053620_01

Otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

AW053620_02

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatalca'daki fabrikada yangın çıktı!Çatalca'daki fabrikada yangın çıktı!
Metro İstasyonunda çıkan duman paniğe yol açtıMetro İstasyonunda çıkan duman paniğe yol açtı
Mersin'de lüks tekne battı! 2 kişi sağ kurtulduMersin'de lüks tekne battı! 2 kişi sağ kurtuldu
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç ilçe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.