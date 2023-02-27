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  4. 10 yaşındaki Duygu yürekleri ısıttı! "Keşke biz de..."

10 yaşındaki Duygu yürekleri ısıttı! "Keşke biz de..."

27.02.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan'dan Elbistan'a gönderilen yardım kutularının içinden çıkan mektup duygulandırdı. 10 yaşındaki Duygu'nun kendi el yazısıyla yazdığı mektup yürekleri de ısıttı. Küçük Duygu, mektupta, "Keşke biz de orada olabilseydik. Bir taş kaldırabilirdik. Sizin gözünüzün yaşını silebilirdik" ifadelerine yer verdi.

10 yaşındaki Duygu yürekleri ısıttı! "Keşke biz de..."

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerine yardımlar yurt içi ve yurt dışından devam ediyor. Ülke geneli ve birçok ülkelerden depremzedeler için yardım malzemeleri gelirken, Elbistan ilçesine Azerbaycan'dan gelen yardım kolilerinden çıkan mektup ise görevlileri duygulandırdı.

"BİZ AZERBAYCAN HALKI HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ"

10 yaşındaki Duygu'nun yazdığı duygu dolu mektupta, "Ben 10 yaşındayım. İsmim Duygu. Ben Türk çocuklarına sabretmelerini söylemek istiyorum. Allah büyüktür, herkesin neye gücü yetiyorsa yardım etsinler. Biz sıcak evlerimizde otururken, kardeşlerimiz ve ablalarımız, büyüklerimiz, yaşlılar, çocuklar soğukta kalmışlar. Keşke biz de orada olabilseydik. Bir taş kaldırabilirdik. Sizin gözünüzün yaşını silebilirdik. Biz Azerbaycan halkı her zaman sizin yanınızdayız. Sabredin, Türk kardeşlerimiz ve bacılarımız" ifadeleri yer aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Azerbaycan

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