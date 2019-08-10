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10 yaşındaki Elanur yetiştirdiği koyunları kurban pazarında satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Balıkesir'de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Muslu, babasıyla birlikte gözü gibi bakarak yetiştirdiği koyunları hayvan pazarında satıyor - Elanur Muslu: -"Kuzularımızı ve koyunlarımızı çok seviyorum. Her sabah kalkarak onları yemliyorum. Aslında satılınca üzülüyorum ama olsun"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Elanur Muslu, babasıyla birlikte yetiştirdiği koyunları hayvan pazarında satıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla babası Naci Muslu ile Yakupköy Mahallesi'nde evlerinde gözü gibi bakarak yetiştirdiği 30 koyunu, bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Balıkesir Hayvan Pazarı'nda getiren Elanur Muslu, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Koyunlarını besleyen ve bakımlarını yapan Elanur Muslu, yüksek sesle bağırarak hayvanların satılması için yoğun çaba harcıyor.

Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde babasıyla beraber beslediği hayvanları satmaya çalıştıklarını söyledi.

Müşterilerinin yoğun olduğunu dile getiren Muslu, "Koyunlarımı çok seviyorum, onlarla sürekli ilgileniyorum. Satışlarımız çok iyi. Köyde hayvanlarımız, keçilerimiz, tavuklarımız var. Hepsini satıyoruz. Kuzularımızı ve koyunlarımızı çok seviyorum. Her sabah kalkarak onları yemliyorum. Aslında satılınca üzülüyorum ama olsun." ifadelerini kullandı.

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