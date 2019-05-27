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10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü (10), banyo yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü (10), banyo yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baba Göktürk Güllü, morgda cenazeyi almak için beklerken oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktü. Olay dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, banyo yaptığı sırada yere düştü. Oğlunun fenalaştığını gören Huriye Güllü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı. Hastaneye giderken yolda kalbi duran Güllü, yaşamını yitirdi. Güllü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gökalp Güllü'nün kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Mobilya ustası Göktürk Güllü, morgda oğlunun cenazesini almak için beklerken sürekli gözyaşı döktü. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları teskin etti. Oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı. Gökalp Güllü'nün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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