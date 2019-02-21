HABER

10 yaşındaki Kerime Ela saçlarını kanser hastaları için kestirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde 10 yaşındaki Kerime Ela Acar, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastalarına peruk yapımında kullanılmak üzere başlatılan "Saçım Saçın Olsun" projesine destek için saçlarını kestirip derneğe bağışladı.2015 yılında kanser hastalarına destek olmak için kurulan Kanser Savaşçıları Derneğinin “Saçım Saçın Olsun” projesine küçük Kerime Ela’dan anlamlı destek geldi.

10 yaşındaki Kerime Ela saçlarını kanser hastaları için kestirdi

Hatay’ın Payas ilçesinde 10 yaşındaki Kerime Ela Acar, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastalarına peruk yapımında kullanılmak üzere başlatılan "Saçım Saçın Olsun" projesine destek için saçlarını kestirip derneğe bağışladı.
2015 yılında kanser hastalarına destek olmak için kurulan Kanser Savaşçıları Derneğinin “Saçım Saçın Olsun” projesine küçük Kerime Ela’dan anlamlı destek geldi. 10 yaşındaki Kerime Ela Acar, 2 yıldan bu yana özenle uzattığı saçlarını kestirerek, kanser hastalarının tedavi sürecinde dökülen saçları için peruk yapılması amacıyla Kanser Savaşçıları Derneğine bağışladı. 5’inci sınıf öğrencisi Kerime Ela Acar, "Saçlarımı 2 yıldır uzatıyordum. Kanser hastalarının tedavi sürecinde saçları dökülüyor çok üzülüyordum. Bu şekilde insanların saçlarını kestirdiğini ve o saçlardan da peruk yapıldığını öğrendim. Ben de saçlarımı kestirdim kanser hastaları için peruk yapılmak üzere gönderdik. Saçlarımı yine uzatacağım yine kestirip kanser hastaları için göndereceğim" şeklinde konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Orada bir öğretmen var uzaktaOrada bir öğretmen var uzakta
İSPARK çalışanı bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim ettiİSPARK çalışanı bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul sise teslim! Yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.