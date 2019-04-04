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10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti! İlk sözleri bu oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 01:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kayın biraderinin evini basan ve 10 yaşındaki kızının önünde av tüfeğiyle annesini öldüren katil zanlısı yakalanınca, “Kim ölmüş ya. Ben bir şey hatırlamıyorum. Ne öldürmesi. Ben kimseyi öldürmedim.” dedi.

10 yaşındaki kızın annesini gözleri önünde katletti! İlk sözleri bu oldu!

Olay, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Yıldız (45), 10 yaşındaki kızı ile evde bulunduğu esnada kocasının eniştesi Ali K., elinde tüfekle ikametini bastı. Kızının gözleri önünde annesini öldüren ve sonra otomobiliyle kaçan Ali K.’nın yakalanması için polis alarma geçti.

Olaydan 15 dakika sonra cinayet zanlısının otomobilini PTS kayıtlarında tespit eden polis, tüm ana ve mahalle yollarında arama yaptı. Mahalle arasında polisin tespit ettiği otomobilin, tüm kaçış güzergahları kapatıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya devam eden cinayet zanlısının otomobili Abbaslar Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Suç aleti tüfekle yakalanan Ali K., kelepçelenerek gözaltına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen Ali K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Kim ölmüş ya. Ben bir şey hatırlamıyorum. Ne öldürmesi. Ben kimseyi öldürmedim.” dedi.

Emine Yıldız’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı alınan sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü. (İHA)

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Kahramanmaraş cinayet

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