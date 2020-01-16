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  4. 10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı

10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

 KONYA’dan Ankara’ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır (46) Ankara'da gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’dan Ankara’ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır (46) Ankara'da gözaltına alındı. Hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılan Akbayır, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm” dedi.
10 yaşındaki çocuğun merkez Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücünü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında TIR'ın Konya'dan Gölbaşı yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi. Hüseyin Akbayır uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Akbayır hakkında idari para cezası uygulanıp, adli soruşturma başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çekildiği öğrenilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Akbayır, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi. Akbayır, sosyal medyadaki görüntülerin 1,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü.

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