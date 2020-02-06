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  4. 10 yaşındaki Oktay yem karma makinesine sıkışarak can verdi!

10 yaşındaki Oktay yem karma makinesine sıkışarak can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 01:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 10 yaşındaki Oktay Tunca, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oktay Tunca, henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesinin şaftına sıkıştı.

Küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli Yem karma

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