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10 yaşındaki Selin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın vurulmadan kısa süre önce ailesiyle eğlendiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada maganda kurşunuyla yaralanan 10 yaşındaki Selin Cebeci hastanedeki 4 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetmişti. Beyin ölümü gerçekleşen küçük kızın bağışlanan 6 organı ise sıra bekleyen 6 çocuğa hayat oldu.
10 yaşındaki Selin Cebeci Fatih Aksaray Murat Paşa Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Bireysel silahlanmayı lanetleyen anne Sinem Cebeci, “Çocuk istediği için eğlenmeye gittik. Ne bilelim. Herkesin elinde silah var. Herkes sokaklarda silahlarla geziyor. Benim kuzum gitti. 19 yaşındaki çocuk eline pompalı almış. Satın almak da çok kolaymış. Bunu ben yeni öğrendim. Nasıl satın alınıyor, nasıl olur onda bu. İnternetten alınabilen bir şeymiş. Benim kuzuma olan oldu. Keşke bana olsaydı. Anlatılamaz. Bizim çabamız başka kuzuların canı yanmasın. Benim içimdeki acıyı tarif edemem” diye konuştu.
Olay anından dakikalar önce Selin Cebeci ve ailesinin eğlendiği dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı. Babası Serkan Cebeci ile dans eden küçük kız, o anlardan dakikalar sonra maganda kurşunun hedefi oldu.

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