10 yıl boyunca beklemişlerdi... Kahreden kaza! Babasıyla aynı kaderi yaşadı

İlçeye bağlı Yukarı Mahalle Komandolar Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen kazada, virajı alamayan İdris Ülger yönetimindeki otomobil, karşı şeritten gelen İrfan Keskin (49) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki otomobildeki G.K., M.H.K. (21), O.K., K.K., C.A. ve O.K. ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI

Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki İdris Ülger’in babası Dursun Ülger’in de 5 yıl önce kullandığı kamyonetle yaptığı kazada hayatını kaybettiği, ailenin çocukları olması için 10 yıl beklediği, 10 yılın ardından kazada hayatını kaybeden İdris’in doğduğu öğrenildi.

Talihsiz gencin cenazesi, bugün toprağa verildi. (İHA)

