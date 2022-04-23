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  4. 10 yıl boyunca biriktirmiş! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

10 yıl boyunca biriktirmiş! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

23.04.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki kadının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

10 yıl boyunca biriktirmiş! Evinden 2 kamyon çöp çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tatvan’da Üçyüz Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sıkıntıları olan 60 yaşındaki Aysel Demirel adlı yaşlı kadın, 10 yıl boyunca evinde çöp biriktirdi. Gün geçtikçe evinden gelen kokular dayanılmaz hale gelince komşuları Tatvan Belediyesi’ne şikayette bulundu. Olay yerine gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen yaşlı kadının evinden çıkarılan çöpler kamyona yüklendi.

Yaklaşık 10 yıldır biriken çöp ve hurda ile dolu evde ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. 2 kamyon dolusu çöpün çıkarıldığı evin temizlenmesi saatler sürerken, boşaltma ve temizleme işleminin ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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Bitlis
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