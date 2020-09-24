10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı

Samsun’da 3 yıldır 12 ayrı suçtan aranıp hakkında 10 yıl 10 ay hapis, 1 milyon 926 bin 560 lira da para cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında, ’sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, basit tehdit’ suçlarından olmak üzere 12 ayrı yakalama kararı bulunan Y.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Y.E.’nin ayrıca hakkında toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yaklaşık 1 milyon 926 bin 560 TL adli para cezasının bulunduğu ve 2017 yılından itibaren arandığı öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

