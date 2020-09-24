HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı

10 yıl hapis, 2 milyon lira da para cezası bulunan sanık, siber polisine yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 yıldır 12 ayrı suçtan aranıp hakkında 10 yıl 10 ay hapis, 1 milyon 926 bin 560 lira da para cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, hakkında, ’sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, basit tehdit’ suçlarından olmak üzere 12 ayrı yakalama kararı bulunan Y.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun’da 3 yıldır 12 ayrı suçtan aranıp hakkında 10 yıl 10 ay hapis, 1 milyon 926 bin 560 lira da para cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında, ’sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, basit tehdit’ suçlarından olmak üzere 12 ayrı yakalama kararı bulunan Y.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Y.E.’nin ayrıca hakkında toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yaklaşık 1 milyon 926 bin 560 TL adli para cezasının bulunduğu ve 2017 yılından itibaren arandığı öğrenildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyorduEvdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu
2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Niğde'de kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Kelebek hastası 27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
'Bana teşkilatın numarasını verin' diye kişi adliyeye sevk edildi
'Teşkilat kim?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu
Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu
Gaziantep'te Teknofest’te 'savaş' paniği! Jetler ve helikopterler kalktı, vatandaş tedirgin oldu
Büyük panik! Görenler savaş çıktı sandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.