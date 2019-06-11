10 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ’da 2013 yılında işlenen bir cinayetin ardından kasten öldürme suçundan yargılanan U.K. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza kısa süre önce kesinleşti ve U.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K.’nin Bozüyük ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. U.K. eve düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi’ne konuldu.

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