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  4. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın takibi ile yakalandı

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın takibi ile yakalandı

26.01.2021 19:58 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışma ve takip sonucu 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 33 bin 320 lira para cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Yedikardeş Mahallesi’nde ikamet eden 2313 sayılı kanuna muhalefet ve ruhsatsız ateşli silahları satın alma ve bulundurma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile 33 bin 320 lira para cezası bulunan B.A.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışma ve takip sonucu 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 33 bin 320 lira para cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Yedikardeş Mahallesi’nde ikamet eden 2313 sayılı kanuna muhalefet ve ruhsatsız ateşli silahları satın alma ve bulundurma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile 33 bin 320 lira para cezası bulunan B.A. isimli şahıs Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. B.A.’nın jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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