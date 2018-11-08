10. Yıl Marşı'nı yasaklayan müdür, belediye başkanlığı için istifa etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 10. Yıl Marşı'nın okullarda okutulmasını yasaklamasıyla bir dönem gündeme gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesinden belediye başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Cengiz için Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin oluşturduğu yoğun kalabalığın katılımıyla veda töreni düzenlendi.

Bolu'da 2016 yılından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Yusuf Cengiz, memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesinde AK Parti’den belediye başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Cengiz için Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde veda töreni düzenlendi. Törene okul müdürleri, öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin oluşturduğu 100'den fazla kişi katıldı. Cengiz, yan yana dizilmiş olarak törene katılan eğitimci ve personellerin arasından geçerek kendisi için hazırlanan çiçeği aldı. Okunan dualarla uğurlanan Yusuf Cengiz, kendisini uğurlamak için törene katılan kalabalığın karşısında duygulandı.