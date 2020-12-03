10 yıl önce 2 bin TL'ye aldığı 61 yıllık traktörüne gözü gibi bakıyor!

Eskişehir'de kuru yemişçilik yapan İsmail Çankaya, hafta sonları geldiği memleketi Bilecik'in İnhisar ilçesinde kullandığı 61 yaşındaki traktörüne gözü gibi bakıyor. Tarım belgeselleri izlerken nostaljik traktörlere merak saran 45 yaşındaki Çankaya, Amerikan menşeli 1959 model traktörünü 10 yıl önce Eskişehir'den 2 bin liraya satın aldı.

Çankaya, İnhisar'a 16 kilometre uzaklıktaki Akköy köyünde bulunan sarı renkli, motorundan yüksek ses çıkaran, orijinalliğini korumaya çalıştığı traktörüne binmek ve bakımı yapmak için hafta sonlarını iple çekiyor.

Yıllardır Eskişehir'de yaşayan Çankaya, AA muhabirine, merakından dolayı pek çok tarım ve traktör fuarını gezdiğini söyledi.

En büyük hobisinin traktörler olduğunu belirten Çankaya, "Eski model olacak tabii ki. Onlara bakım yapıp kullanmak hoşuma gidiyor." dedi.

'BAMBAŞKA BİR SESİ VAR'

Çankaya, uzun yıllar Konya Ovası'nda kullanılan traktörünü Eskişehir'de gezerken bir bahçede görüp satın aldığı bilgisini verdi.

Traktörünün taliplisinin çok olduğunu vurgulayan Çankaya, "Arkadaşlarım ısrarla 'Traktörü bana ver, fabrikanın önüne koyayım' teklifinde bulundu ama benim için değerli olduğu için vermedim. Aileden biri artık. Çünkü çok seviyorum. Traktör hobisi çok farklı. Çalışması çok ilginç, bambaşka bir sesi var. Rengi sarı, abartılı bir egzoz koydum. Sesi duyan herkes 'İsmail köye gelmiş.' diyor. Köyde sesini bilmeyen yok" diye konuştu.