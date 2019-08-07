HABER

10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, esnaf H.U.

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, esnaf H.U. (49), 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Kemal Aslan (44) tedaviye alındı. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf H.U. 10 yıl önce boşandığı eski eşinin evlendiği Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan ile karşılaştı. H.U. ile Kemal Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. H.U., Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı çöp konteynerine atıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Kemal Aslan Şehir Hastanesi'ne, oğlu Ahmet Emin Aslan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Kemal Aslan ise tedavi altına alındı. Olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olan H.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koylarıBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koyları
Hafif ticari araç boş sulama kanalına düştü: 2 yaralıHafif ticari araç boş sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Ayağına yaba saplandıAyağına yaba saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.