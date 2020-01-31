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10 yıl önce hobi olarak başladığı dağcılığı evine de taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'de, 10 yıl önce hobi olarak dağcılığa başlayan Erdek Cennet (44), dağ yaşamı hayatını evine de taşıdı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, 10 yıl önce hobi olarak dağcılığa başlayan Erdek Cennet (44), dağ yaşamı hayatını evine de taşıdı. Dağ malzemeleriyle dekora ettiği evinin salonuna kurduğu çadırda yaşayan Cennet, hedefinin hazırladığı '81 il 81 zirve' projesiyle dünya genelindeki dağcılara, 'Anadolu Parsı' unvanı verilerek, Türkiye genelinde dağ turizminden gelir elde edilmesi olduğunu belirtti.
Balıkesir'de memur Erdek Cennet, 10 yıl önce dağcılık kulüpleriyle tırmanış gerçekleştirmeye başladı. Erdek Cennet'in dağcılık hobisi zamanla tutkuya dönüştü. Dağ sporları heyecanı, bu spordaki arkadaşlıklar ve samimiyetle Cennet, 50'nin üzerinde farklı zirve tırmanışları gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu aracılığıyla dağcılıkla ilgili eğitimler alan ve aynı zamanda spor tırmanış hakemliği yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı dağcılık sporunda dağ yaşamı hayatını şehir hayatındaki evine de taşıdı. Cennet, Atatürk Mahallesinde dağ malzemeleriyle dekora ettiği evinin salonuna kurduğu çadırda yaşıyor, dağcı arkadaşlarını evinde misafir ediyor.
'YÜKSEK İRTİFA DAĞCISIYIM'
Türkiye Dağcılık Federasyonu aracılığıyla dağcılıkla ilgili eğitimler alan ve aynı zamanda spor tırmanış hakemliği yapmaya başladığını belirten Cennet, "Yüksek irtifa dağcısıyım. Dağcılığa yaşadığım çevrede sosyal aktivitelere katılmak için dağcılık kulüpleri ile bağlantı kurarak başladım. Sonrasında yüksek irtifa dağcılığına başladım. Dağcılık hayatımın tamamını kapladı. Dağcılık benim yaşam sebebim haline geldi ve kendimi dağcılıkla birlikte tekrar buldum" dedi.
EVİNDE DE ÇADIRDA YAŞIYOR
Dağdaki yaşamı çok sevdiği için evini de dağ malzemeleriyle dekore eden Erdek Cennet, bu spora başlamasıyla dünyaya bakış açısının değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Farklı ülke ve kültürlerde yaşayan insanlarla tanıştım. Farklı dil, din, ırktan insanlar bu sporda bir oluyor ve aynı kültürde buluşuyor. Her zirveye tırmanışım benim için ayrı bir heyecan, ayrı dostluklar veriyor. Sonuçta tırmanırken, canınızı o kişiye emanet ediyorsunuz. İşim nedeniyle şehirde yaşama mecburiyetim olsa da evimi dağ yaşamına göre dekore ettim. Dağcılık için gelen arkadaşlarım için yataklar var, kendim çadırda kalıyorum. Çadırım evimin içinde kurulu. Dağa gitmediğimi zamanlarda, hasretimi evimdeki çadırda gideriyorum. Bana daha rahat geliyor."
81 İL 81 ZİRVE ANADOLU PARSI PROJESİNİ HAZIRLADI
Dünyada 8 bin metrenin üzerinde çıkılabilecek 14 tane dağ olduğunu kaydeden Cennet, bu dağlara tırmanan kişilere koleksiyoner unvanı verildiğini söyledi. Dünya’da 32 koleksiyoner olduğunu ifade eden Cennet, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
'Eski Sovyetler Birliği’nde bulunan 7 bin metrenin üzerindeki dağa tırmanışlarını gerçekleştiren sporculara ise 'Kar leoparı' unvanı verilmekte. Türkiye birçok özelliğinin yanı sıra dağcılık içinde harika bir ülke. Ülkemizin dağ turizminden gerekli payı alması için '81 il, 81 zirve' projesini hazırladım. 81 ilde dağ tırmanışını tamamlayan dağcılara ‘Anadolu Parsı’ unvanının verileceği projeyi Türkiye Dağcılık Federasyonu’na da sundum. Öncelikle bu tırmanışları solo olarak yani tek başıma gerçekleştireceğim. Anadolu Parsı unvanı, Dünya’da verilecek 3’üncü büyük dağcılık unvanı olacak. Türkiye’deki neredeyse her ilimizde çok güzel rotaların bulunduğu dağlar yer alıyor. Proje sayesinde tüm ülke genelindeki dağlarımıza yabancı turist çekebiliriz. Bu unvanı almak isteyen dağcılar, yerel yönetimler ve turizm anlamında ciddi katkıları olacak."

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