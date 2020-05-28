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  4. 10 yıl önce keşfedilmişti! Durmadan akıyor

10 yıl önce keşfedilmişti! Durmadan akıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yıl önce maden suyu kazısında bulunan kaynak suyu aralıksız akmaya devam ediyor. Bölge, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor.

İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, 2010 yılındaki maden suyu kazısında çıkmaya başlayan kaynak suyu, bölge halkının ilgi odağı oldu. 10 yıldır durmadan akan kaynak suyuyla alan, mahallelinin uğrak yeri haline geldi. Kurşunlu Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Kılıç, "Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55'e çıkan sıcak suyun mantar ve egzamaya da iyi geldiği belirtiliyor. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Bu konuda destek vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Mahalleliden Suat Çelik ise "Çok güzel su. Zaman zaman gelip buraya geliyoruz, iyi geliyor" dedi. (DHA)

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