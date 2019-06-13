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10 yıl öncesinin fiyatlarına izdiham

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

BURSA'da ev eşyası, kozmetik gibi birçok farklı ürün satan mağazalar zinciri 12'nci mağazasının açılışı için bir kampanya düzenledi.

10 yıl öncesinin fiyatlarına izdiham

Enver Fatih TIKIR- İsmail SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'da ev eşyası, kozmetik gibi birçok farklı ürün satan mağazalar zinciri 12'nci mağazasının açılışı için bir kampanya düzenledi. 10 yıl öncesinin fiyatlarıyla satış yapan mağazada kampanyanın ilk günü 4 bin 500, 4 günde ise toplam 15 bin kişi mağazadan alışveriş yaptı.
12'nci şubesinin açılışını merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde gerçekleştiren firma açılışa özel yüzlerce ürünü 10 yıl öncesinin fiyatlarıyla satışa sundu. Yapılan kampanya nedeniyle 4 gün boyunca izdiham yaşandı. Yaklaşık 500 metrekarelik mağazaya ilk gün 4 bin 500 kişi, 4 günde ise toplam 15 bin kişi geldi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Firmanın Bursa Bölge Müdürü Levent Sevindi neredeyse tüm müşterilerin teşekkür ederek ayrıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 12'inci şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Açılışımıza özel etkili bir tanıtım çalışması yapmak istedik ve açılışa özel ürünleri 10 yıl önceki satış fiyatlarından müşterilerimize sunduk. Açılışımıza özel planladığımız kampanya sayesinde ilk gün 4 bin 500 kişiyi mağazamızda ağırladık. Toplam 4 gün olan kampanya sürecimizde mağazamızı 15 bin kişi ziyaret etti. Mağazamızın normal personel sayısı 10 olmasına rağmen kampanya günlerinde 40 personel ile hizmet verdik. Ancak bu 40 kişilik personel sayısı da yeterli gelmedi. Mağazamızı ziyaret eden insanların neredeyse tamamı bize bu kampanya için teşekkür edip mutlu ayrıldılar" dedi.

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