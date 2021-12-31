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10 yıl sonra Bahreyn, Şam'a büyükelçi atadı

31.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahreyn, diplomatik ilişkileri düşürdüğü Suriye'ye yeniden büyükelçi atadı. 2012 yılında büyükelçisini geri çağıran Bahreyn, 10 yıl sonra Şam'a yeniden büyükelçi atamış oldu. Kral Hamed bin İsa Al Halife yayımladığı kararnameyle, Vahid Mubarek Seyyar'ı Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına "Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi" unvanıyla atadı.

10 yıl sonra Bahreyn, Şam'a büyükelçi atadı

Bahreyn, Suriye'ye yeniden büyükelçi atadı. 2012 yılında büyükelçisini geri çeken Bahreyn, 10 yıl sonra Vahid Mubarek Seyyar'ı "Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi" unvanıyla Şam'a atadı.

KRAL KARARNAME YAYINLADI

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife yayımladığı kararnameyle, Vahid Mubarek Seyyar'ı Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına "Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi" unvanıyla atadı.

ELÇİLERİNİ GERİ ÇEKMİŞLERDİ

Esed rejiminin 2011'de ülkedeki barışçıl gösterilerde orantısız güç kullanmasının ardından 2012'de Bahreyn ve Umman büyükelçilerini geri çağırarak diplomatik temsil seviyelerini düşürmüştü. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ve Kuveyt de elçilerini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti.

BAE, 27 Aralık 2018'de Suriye'deki diplomatik temsilciliğini maslahatgüzar seviyesinde yeniden açtığını, Umman da 5 Ekim 2020'de Suriye'ye büyükelçi gönderdiğini duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım'da Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Temmuz ayından bu yana Ürdün, BAE ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkeleri Esed rejimi ile normalleşme adımlarını hızlandırdı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Bahreyn
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