HABER

10 yıl sonra borcunu ödeyip helallik istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Mersin’de 10 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışırken bir esnaftan 980 lira borç alan Mardinli Mehmet Süer, 10 yıl sonra esnafa borcunu ödeyerek helallik istedi.10 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışmak için Mersin’e giden 35 yaşındaki Mehmet Süer, çalıştığı yerde esnaflık yapan Kerime Aykut’tan 980 Türk Lirası borç aldı.

Mersin’de 10 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışırken bir esnaftan 980 lira borç alan Mardinli Mehmet Süer, 10 yıl sonra esnafa borcunu ödeyerek helallik istedi.
10 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışmak için Mersin’e giden 35 yaşındaki Mehmet Süer, çalıştığı yerde esnaflık yapan Kerime Aykut’tan 980 Türk Lirası borç aldı. Ancak borcunu ödeyemeden memleketine dönen Süer, çektiği vicdan azabı nedeniyle 10 yıl sonra Mersin’e giderek, borcunu ödeyip helallik istedi. 10 yıldır borcunu ödeyemediği için büyük rahatsızlık duyduğunu anlatan Süer, yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 10 yıl önce çalışmak için mevsimlik işçi olarak Mersin’e gittiğini belirten Mehmet Süer, burada zor şartlar altında çalışmak durumunda kaldığını söyledi. Aldığı yevmiye ile geçinemediğini ifade eden Süer, "Aileme para göndermek zorundaydım. Para yetmeyince Mersin’de kaldığım yerde bulunan Kerime Aykut adlı esnaftan 980 TL borç aldım. Daha sonra Kızıltepe ilçesine dönmek zorunda kaldım. Maddi imkansızlıklar ve başımdan geçen olaylar yüzünden borcumu ödeyemedim. Kirada oturuyorum. Evimi bu yıl 4 kez sel basmasına rağmen hiçbir şey yapmadım. Borcumu ödemek için hurdacılık ve yumurta, süt, yoğurt satıyorum. 3 çocuğum var. Hem okutmak için hem de borcumu ödemek için her kuruşun hesabını yaptım. İşim olsa çoktan borcumu ödemiştim ama işim olmadı. Bir ineğim vardı, onu satarak borcumu ödemek istedim. Ancak ineğim hastalandı kesmek zorunda kaldım. Üç kere de bu yıl evimi sel bastı. Afet tespiti yapıldı, ödeme yapılmadı“ dedi.

"Çok vicdan azabı çektim"
Süer, "Bir türlü biriktiremedim. Geçim derdim vardı. Biriktirmeye çalıştım. Borcum hep aklımdaydı. 10 yıl boyunca onu aradım, imkanım olmadığı için borcumu ödeyemediğimi söyledim. Sağ olsun o da anlayışlı çıktı. Parayı toparladım Mersin’e gidip borcumu ödedim ve ondan helallik istedim. Allah’tan o da esnaflığa devam ediyor. Kocası ameliyat olmuş, ihtiyacı da varmış. Hakkını helal etti. Ben çamurun içinde yaşarım ama kimsenin hakkının bende kalmasını istemiyorum. Bu yıl 4 kere evimi sel bastı. Maddi durumum olmadığı için gidecek yerim yok. 980 TL borcum vardı. Evimi de yaptırabilirdim ama vicdanım rahat olmazdı. Ne yaparsanız yapın kimseye borcunuz kalmasın. Hak yemeyin. Bir işim olsa tabii ki daha iyi olurdu. Ama kimse olmadığı için mecbur. Bende eşimin, çocuklarımın daha iyi şartlarda olmasını isterim. Borcum olmasın, ben bu şartlarda yaşarım” şeklinde konuştu.

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildirÇavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir
Sonunda bunu da yaptılarSonunda bunu da yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.