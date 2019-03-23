10 yıl sonra borcunu ödeyip helallik istedi

Mersin’de 10 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışırken bir esnaftan 980 lira borç alan Mardinli Mehmet Süer, 10 yıl sonra esnafa borcunu ödeyerek helallik istedi.

10 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışmak için Mersin’e giden 35 yaşındaki Mehmet Süer, çalıştığı yerde esnaflık yapan Kerime Aykut’tan 980 Türk Lirası borç aldı. Ancak borcunu ödeyemeden memleketine dönen Süer, çektiği vicdan azabı nedeniyle 10 yıl sonra Mersin’e giderek, borcunu ödeyip helallik istedi. 10 yıldır borcunu ödeyemediği için büyük rahatsızlık duyduğunu anlatan Süer, yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 10 yıl önce çalışmak için mevsimlik işçi olarak Mersin’e gittiğini belirten Mehmet Süer, burada zor şartlar altında çalışmak durumunda kaldığını söyledi. Aldığı yevmiye ile geçinemediğini ifade eden Süer, "Aileme para göndermek zorundaydım. Para yetmeyince Mersin’de kaldığım yerde bulunan Kerime Aykut adlı esnaftan 980 TL borç aldım. Daha sonra Kızıltepe ilçesine dönmek zorunda kaldım. Maddi imkansızlıklar ve başımdan geçen olaylar yüzünden borcumu ödeyemedim. Kirada oturuyorum. Evimi bu yıl 4 kez sel basmasına rağmen hiçbir şey yapmadım. Borcumu ödemek için hurdacılık ve yumurta, süt, yoğurt satıyorum. 3 çocuğum var. Hem okutmak için hem de borcumu ödemek için her kuruşun hesabını yaptım. İşim olsa çoktan borcumu ödemiştim ama işim olmadı. Bir ineğim vardı, onu satarak borcumu ödemek istedim. Ancak ineğim hastalandı kesmek zorunda kaldım. Üç kere de bu yıl evimi sel bastı. Afet tespiti yapıldı, ödeme yapılmadı“ dedi.