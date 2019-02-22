10 yıl sonra çifte cinayette kullandığı Kalaşnikof'la yakalandı

Reşat YİĞİZ/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce 2 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan A.O., jandarma ekipleri tarafından, cinayette kullandığı Kalaşnikof tüfekle yakalandı.

Gercüş ilçesine bağlı Nurlu köyünde 20 Mayıs 2009'da A.O., ailevi nedenlerden dolayı 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçtı. Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat günü, A.O.'nun bir evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda, A.O. yakalanırken, yapılan aramada 10 yıl önceki cinayette kullanıldığı belirlenen Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait şarjör ile 28 mermi ele geçirildi. A.O.'nun Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemi sürüyor.

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