10 yıl sonra çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Adana’da bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak öldürüp gömdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanık, saklandığı evde yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında kaybolan kuaför Oğuzhan Ekinci’nin, zaman aşımına uğramak üzere olan dosyasını 2016 yılında yeniden açtı. Ekinci’nin kaybolmasının ardından Adana’dan ayrılan annesi Fatma Ekinci’nin, bir yıl sonra oğlu hakkında kayıp başvurusunda bulunması polisin dikkatini çekti. Antalya’ya giden özel ekip, Fatma Ekinci ile görüşerek, yeniden ifadesini aldı. Oğlunun, kuaförlük yaptığı o dönem 27 yaşındaki Gülşen Yüksel ile ilişkisi olduğunu, genç kızın ailesi tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Evde 4 gün boyunca işkence yaptılar

Gülşen Yüksel’e ulaşmak isteyen polis, bütün aramalarına rağmen genç kızı bulamadı. Üniversite öğrencisi Gülşen Yüksel ile Oğuzhan Ekinci’nin 10 yıl boyunca resmi kurumlarda hiçbir işlem yapmadıkları anlaşıldı. İki gencin cinayete kurban gittiğini değerlendiren polis, soruşturmayı Diyarbakırlı Yüksel ailesinin üzerine yoğunlaştırdı. Cinayet polisi, elde ettiği deliller sonucu genç kızın ağabeyleri Muhammet Ali ve Bülent Yüksel, akrabaları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Cezaevinde olan kızın ağabeyi Cengiz Yüksel’in de şüpheli olarak ifadesi alındı.

O dönem annesine ait kuaförde çalıştığı sırada müşteri olarak gelen Gülşen Yüksel ile tanışan Oğuzhan Ekinci’nin, genç kızı ailesinden istediği ancak ölümle tehdit edildiği öğrenildi. Bir süre görüşmeyi kesen çiftin, yeniden birlikte olmaya başlaması üzerine genç kızın ağabeylerinin, 14 Temmuz 2016’da konuşma bahanesiyle çağırdıkları Ekinci’yi kaçırdıkları, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir evde 4 gün işkence yaptıkları, Ekinci’nin baygınlık geçirdiği onu doktora götürüp getirdikten sonra işkenceye devam ettikleri belirlendi.