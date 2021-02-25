10 yıl sonra eski eşini öldürdüğünü itiraf etti

Avcılar’da 10 yıl önce kayıplara karışan Güldane Biçer’i eski eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Osman Biçer’in emniyetteki ifadesinde, “Arkamdan çok işler çevirdi, beni aldattı. Dayanamadım öldürdüm, az bile yaptım” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli gazetecilerin pişman mısınız sorusuna “pişmanım ama vicdan azabı duymuyorum” diye cevap verdi.

Avcılar’da 17 Eylül 2011 tarihinden beri kayıp olan Güldane Biçerin yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp başvurusunda bulundu. Güldane Biçer’i eski eşi Osman Biçer’in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti yıllar sonra itiraf eden şüphelinin cesedi Büyükçekmece Karaağaç Ta göl kenarına gömdüğünü itiraf etti. Olay yerinde kazı çalışması başlatan polis ekipleri, kadının kemik parçalarını, kıyafetlerini ve cüzdanını buldu.

İddiaya göre, Güldane Biçerin onu aldattığını ve bunun üzerine tartışmaya başladıkları öne sürüldü. Daha sonra Osman Biçer, eşini arayarak “Çatalca’da bir çiftlikte yaşayacağız çiftlik sahipleri, seninle tanışmak istiyorlar, Buraya gel” dedi. Biçer eski eşini Karaağaç Mahallesi Eskice mevki’inde bulunan bir çiftlik arazisine götürdü. Daha sonra eski konuları gündeme getirerek aralarında tartışma başladı. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesine üzerine Osman Biçer, yanında getirdiği bıçakla çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinde öldürdü. Şüpheli, eşinin cesedini gömdükten 24 saat sonra Avcılar Firuzköy karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu öğrenildi.

Daha sonra ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda Güldane B.’nin bugüne kadar emniyet sistemlerinde yaşadığına dair bir hareket bulamazken, ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.