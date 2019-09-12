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10 yıl sonra gelen 'vazife malulü' kararı sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

ASKERLİK görevini yaptığı karakolda nöbet kulübesinde başından vurulmuş halde ölü bulunan ve 'intihar etti' denilen Murat Oktay Can'ın (20), davası 10 yıllık yargılama sonunda karara bağlandı.

10 yıl sonra gelen 'vazife malulü' kararı sevindirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ASKERLİK görevini yaptığı karakolda nöbet kulübesinde başından vurulmuş halde ölü bulunan ve 'intihar etti' denilen Murat Oktay Can'ın (20), davası 10 yıllık yargılama sonunda karara bağlandı. Ankara 17'nci İdare Mahkemesi, Can'ın 'vazife malulü' sayılarak aileye aylık bağlanmasına hükmetti.
Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yaparken, 5 Ekim 2009'da nöbet kulübesinde piyade tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Piyade Er Murat Oktay Can'ın cenazesi, Antalya'da yaşayan ailesine teslim edildi. Oğlunun intihar edecek biri olmadığını belirten ve öldürüldüğünü savunan Oktay Can, olayı yargıya taşıdı.
Yerel mahkeme ilk yargılama sonunda olay yeri bilgilerine dayanarak Murat Oktay Can'ın intihar ettiğini belirterek davayı sonuçlandırdı. Bunun üzerine Oktay Can, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyıp, şüpheli ölümlerle mücadele etmek isteyen aileleri bir araya toplamak için Şüpheli Ölümler ve Mağdurları Derneği'ni kurup başkanı oldu.
10 YIL SÜREN DAVA SONUÇLANDI
Yıllarca farklı mahkemelerde hakim karşısına çıkan ve istedikleri sonucu alamayan Can ailesini üzen bir karar da askeri savcılıktan geldi. Askeri savcılık, soruşturma sonrası olayın intihar olduğuna hükmetti. Oktay Can'ın savcılığa itirazı da reddedildi. Can, intihar olayında idarenin kusuru olduğu gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı aleyhine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Daire Başkanlığı'na dava açtı. Mahkeme, 2013'te ölüm olayında idarenin kısmen kusurlu olduğu gerekçesiyle Can'a 5 bin TL maddi, 1500 TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Oktay Can, 2016'da avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, çocuğunun vazife malulü sayılmasını istedi. SGK'nın bu talebi reddetmesi üzerine Avukat Kılıç, Ankara 17'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.
Mahkeme, 'Ölümün, askerlik vazifesinin neden ve etkisiyle meydana geldiği ve hizmetin kusurlu işlemesi nedeniyle idarenin de sorumlu olduğu' sonucuna 2019 yılı Şubat ayında varıp aileye aylık bağlanmasına karar verdi.
7 ay önce sona eren dava sonucunun eline ulaşmasıyla rahat nefes aldıklarını ve adaletin yerini bulduğunu belirten baba Oktay Can, sık sık Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na giderek oğlunun kabrini ziyaret ediyor. Mahkemenin verdiği kararla yüreklerine bir nebze de olsa su serpildiğini ifade eden Oktay Can, "Oğlumun nöbet tuttuğu yerde, psikolojisinin bozuk olduğunu bilindiği halde hiçbir önlem alınmadığı ve silahla nöbete gönderildiği için komutanları kusurlu bulundu. Hizmet kusuru işlendiği için vazife malulü sayıldı" dedi.

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10 yıl sonra gelen 'vazife malulü' kararı sevindirdi10 yıl sonra gelen 'vazife malulü' kararı sevindirdi10 yıl sonra gelen 'vazife malulü' kararı sevindirdi

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