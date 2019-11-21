10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadının cinayet zanlısı, suçlamaları kabul etmedi.

16 Mart 2009 tarihinde jandarma bölgesi olan Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, bir kadın cesedi bulundu. 16 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürülen kadının kimliği teşhis edilemedi. Dosya daha sonra polise devredildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri faili meçhul cinayetin zanlılarını bulmak için kolları sıvadı. Cesedin üzerinde yapılan adli tıp kurumu incelemelerini inceleyen dedektifler, cesedin üzerinden 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA izi olduğunu gördü. Söz konusu DNA örneklerini polis kriminal laboratuvarına gönderen ekipler, yapılan eşleştirmede örneklerden birinin Bülent Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada Bülent Ç.’nin cinayetin işlendiği dönemden önce Ayşegül K. adına kayıtlı bir telefon numarası ile sık sık görüştüğünü belirledi. Aileden alınan örnekler ile cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler cesedin Ayşegül K.’ye ait olduğunu tespit etti.

Cesedin kimliğini tespit eden cinayet dedektifleri Bülent Ç.’nin peşine düştü. Polis, zanlının 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hasan K.’yi 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan halen cezaevinde olduğunu belirledi.