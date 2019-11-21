HABER

10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadının cinayet zanlısı, suçlamaları kabul etmedi.16 Mart 2009 tarihinde jandarma bölgesi olan Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, bir kadın cesedi bulundu.

10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadının cinayet zanlısı, suçlamaları kabul etmedi.
16 Mart 2009 tarihinde jandarma bölgesi olan Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, bir kadın cesedi bulundu. 16 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürülen kadının kimliği teşhis edilemedi. Dosya daha sonra polise devredildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri faili meçhul cinayetin zanlılarını bulmak için kolları sıvadı. Cesedin üzerinde yapılan adli tıp kurumu incelemelerini inceleyen dedektifler, cesedin üzerinden 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA izi olduğunu gördü. Söz konusu DNA örneklerini polis kriminal laboratuvarına gönderen ekipler, yapılan eşleştirmede örneklerden birinin Bülent Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada Bülent Ç.’nin cinayetin işlendiği dönemden önce Ayşegül K. adına kayıtlı bir telefon numarası ile sık sık görüştüğünü belirledi. Aileden alınan örnekler ile cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler cesedin Ayşegül K.’ye ait olduğunu tespit etti.
Cesedin kimliğini tespit eden cinayet dedektifleri Bülent Ç.’nin peşine düştü. Polis, zanlının 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hasan K.’yi 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan halen cezaevinde olduğunu belirledi.

İddiaları kabul etmedi
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık hakkında “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “yağma” suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezasını talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık ilk kez ifade verdi. İddiaları kabul etmeyen sanık, "89-90 yılında işlemediğim suçtan cezavine girdim. Orada Hasan K. ile tanıştım. Hasan abi ile çok iyi arkadaşlığımız vardı. Hasan abinin ’Tutku’ denilen gazinodan bir arkadaşı ile gönül ilişkisi vardı. Onunla kaçamakları olurdu. Araları bozulunca Tutku, Bursa’ya gitti. 2009 yılında beni aradı. Benden yardım istedi. Tutku, Bursa’ya benimle birlikte Hasan abinin geleceğini biliyordu. Arabam gece onlarda kaldı. Ardından sabah İzmir yolunda Hasan abi ile buluşup memlekete döndük. Ben cezaevindeyken polisler beni tehdit etti. Tutanakları imzalamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Cinayetten haberim yoktur. Ayşegül K., Tutku ismini kullanıyordu. Benimle ilişkisi yoktur. Cinayeti Hasan abi işlemiş olabilir" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine, şahitlerin dinlenip, eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
Bursa’da narkotik operasyonu: 17 gözaltıBursa’da narkotik operasyonu: 17 gözaltı
Gaziantep’te 88 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildiGaziantep’te 88 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.