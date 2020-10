10 yılda 10 çocuk yaptılar! 2 çocuk daha istiyorlar

On yıllık evliliklerinde on çocuk sahibi olan çift, çocuk sayısını on iki yapmadan durmayı düşünmüyor. Şu an on birinci çocuğuna hamile olan Courney, beşinci kızını 19 Kasım’da kucağına almayı umuyor.

New Mexico’da Sante Fe County’de geniş bir çiftlikte yaşayan ailenin halihazırda altı erkek, dört kız çocuğu var. Ailede herkesin adı C harfiyle başlıyor.

Hayatını Instagram sayfasında paylaşan Chloe “Tekrar bebek beklediğimiz için mutluyuz. İlk üç aylık dönemde iki kez düşük yaptığım için bir gerginlik duyuyordum, ama şu an 33. haftadayız ve çok heyecanlıyız. Bebeğimi kucaklamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

10 çocuk sahibi olmanın yoğunluk yarattığını söyleyen Chirs ve Courtney tüm zamanlarını çocuklarını büyütmek için harcıyor ve yılda yalnızca bir kez çift olarak başbaşa dışarı çıkıyor.

Çift, çocuklarına evde eğitim veriyor.



On çocuk sahibi olmak sadece yorucu değil, aynı zamanda pahalı da. Aile, çocuklarının gıda harcamları için her ay 1.200 dolar (9.300 TL) harcıyor. Noel hediyeleri içinse 1.000 dolar (7.700 TL) harcıyor. Aile, bu harcamaları karşılayabilmek için dışarıda yemek yemek ve keyfi harcamaları durdurmak zorunda kaldı.