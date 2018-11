'10 yılda 2 bin 337 kadın şiddet görerek öldü'

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu Kadın Hakları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Nilay Karahan, kadına şiddetin artış gösterdiğini ifade ederek, "Kadına şiddet vakalarında her gün artış yaşanıyor. 10 yılda 2 bin 337 kadın şiddet görerek, hayatını kaybetti" dedi.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından, dünkü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Baro toplantı salonunda düzenlenen programa, Baro Başkanı Cavit Dursun, Kadın Haklarında Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi avukat Nilay Karahan ve Kayseri Barosu yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye'de kadına şiddet olaylarının artış gösterdiğine dikkat çeken Nilay Karahan, "Kadına şiddet vakalarında her geçen gün ciddi oranda artış yaşanıyor. Her yıl geleneksel olarak yapılan istatistiksel açıklamalar, kadına yönelik ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel gibi şiddet türlerinin rakamlarında artış olduğunu koymaktadır. Son 10 yılda 2 bin 337'den fazla kadın şiddet görerek, hayatını kaybetti. 2015 yılında 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'in ilk 6 ayında ise 206 kadın cinayete kurban gitti. Bu yıl öldürülen kadınların 85'inin kim tarafından öldürüldüğü de belirlenemedi" diye konuştu.

'ŞİDDETLE BAŞA ÇIKACAK UNSUR EĞİTİM'

Kadına şiddet olaylarının yazılı ve görsel basında sık kullanılmaya başlandığını da belirten Karahan, "Gün geçmiyor ki kısa etek giydiği, çalışmak istediği, evlenmek istediği ya da boşanmak istemesi nedeniyle en yakınındaki erkekler tarafından şiddete maruz kalan bir kadın haberi duymayalım. Şiddetin temelinde anne-baba, çocuk, aile ilişkisi ve sosyal faktörler etkilidir. Şiddet, kötü yaşantıların kötü mirasından kaynaklanıyor. Victor Hugo'nun 'Suç ve cezalar eğitimle, güneşin önündeki buzlar gibi erir' sözünden hareketle şiddetle mücadelede başı çeken unsurun eğitim olduğunu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Basın açıklaması, avukat Nilay Karahan'ın, kadına şiddetle mücadelede yapılması gereken önerileri başlıklar halinde sıralamasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI