10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu!

Seyhan ilçesinde 2 yıl önce sahte doktor S.G.’ye yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle, aralarında hemşire Merve Keleş’in de bulunduğu 3 kişiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan 2 çocuk annesi Güllü Köse'nin bu kez kalıcı makyajını lazerle sildirme işlemi sonucu kaş derisi yandı. Geçtiğimiz aylarda kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı.

'İnsanlara ilham olmayı seviyorum'

Samsun'daki özel bir klinikte ameliyat olan Köse, kaş estetiğiyle aynı anda bişektomi (yanak inceltme) estetiği de yaptırdı. 20'li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı.

Ameliyat öncesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerini de bilgilendirmeyi ihmal etmeyen Köse şunları söyledi:

"Hiç 22’nci ameliyatım değilmiş gibi heyecanlıyım. Ameliyatın ardından çok enerjiğim ama kaşlarım nedeniyle yüzümde ödem var. Bana sürekli özel mesaj atanlar oluyor. ‘Sen millete özeniyormuşsun’ diyenler oluyor.