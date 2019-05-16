HABER

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Adana'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen güzellik merkezi işletmecisi Güllü Köse (34), kalça, göğüs, bacak, ince bel estetiklerinin ardından bu defa kalıcı makyajını lazerle sildirirken kaş derisinin yanması nedeniyle 22'nci kez estetik ameliyatı oldu. Kaş estetiğiyle aynı anda yanaklarını da incelten Köse, "İnsanlara bu konuda ilham olmayı seviyorum" dedi.

Seyhan ilçesinde 2 yıl önce sahte doktor S.G.’ye yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle, aralarında hemşire Merve Keleş’in de bulunduğu 3 kişiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan 2 çocuk annesi Güllü Köse'nin bu kez kalıcı makyajını lazerle sildirme işlemi sonucu kaş derisi yandı. Geçtiğimiz aylarda kalça, göğüs, bacak, ince bel operasyonları geçiren Güllü Köse, kaş estetiği için bıçak altına yattı.

'İnsanlara ilham olmayı seviyorum'

Samsun'daki özel bir klinikte ameliyat olan Köse, kaş estetiğiyle aynı anda bişektomi (yanak inceltme) estetiği de yaptırdı. 20'li yaşlarının başında doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo veren Güllü Köse, son 10 yılına 22 estetik operasyon sığdırdı.
Ameliyat öncesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerini de bilgilendirmeyi ihmal etmeyen Köse şunları söyledi:
"Hiç 22’nci ameliyatım değilmiş gibi heyecanlıyım. Ameliyatın ardından çok enerjiğim ama kaşlarım nedeniyle yüzümde ödem var. Bana sürekli özel mesaj atanlar oluyor. ‘Sen millete özeniyormuşsun’ diyenler oluyor.
Genelde hemcinslerim söylüyor. Benim özendiğim insanlar genelde Türkiye’de yaşamıyor. Özenmek de özenilmek de kötü bir şey değil, çok güzel bir şey. Ama Adana’da gösterebilir misiniz birine özenmişim, ona göre giyinmişim, zayıflamışım, estetik yaptırmışım? Bunun örneği yoktur. Ben genelde insanlara bu konuda ilham olmayı seviyorum." (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana estetik ameliyat

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
O DUDAKLARLA NELER YAPILIR NELER
ALLAH AKIL FİKİR VERSİN MİLLET EKMEK BULUP YİYEMİYOR SENDE HARCA PARALARI BOSUNA ...
olan 2 çocuğa oldu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.