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  4. 10 yılda topladığı antikaları kafede sergiliyor

10 yılda topladığı antikaları kafede sergiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yaşayan emekli Hayri Çiltaş (53), 10 yıldır Türkiye'nin birçok yerinden topladığı antika eşyaları açtığı kafede sergiliyor.

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yaşayan emekli Hayri Çiltaş (53), 10 yıldır Türkiye'nin birçok yerinden topladığı antika eşyaları açtığı kafede sergiliyor. İçerisinde Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı iddia edilen tüfek ve tabancaların da bulunduğu antika eşyalar tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Sivas Valiliği Sivil Savunma Amirliği'nden emekli olan 3 çocuk babası Hayri Çiltaş, Edirne'de bir dönem çay bahçesi işletirken antikaya merak sardı. Türkiye'nin bir çok yerinden bulduğu antika eşyaları biriktirmeye başladı. Emekli olduktan sonra 2019 yılında bir kafe açmaya karar veren Çiltaş, 10 yıl boyunca biriktirdiği ve deposunda muhafaza ettiği yaklaşık 400 parça eşyayı da dekor olarak kullanmaya karar verdi. Çiltaş, Çanakkale Savaşı'ndan kaldığını iddia ettiği tüfek, kömürlü ütü, eski fotoğraf makineleri, Osmanlı Devleti döneminden kalan demir tabak ve tabanca gibi bir çok ürünü oluşturduğu raflara dizdi. Kafesine gelen müşterilerine geçmişte kullanılan eşyaları gösteren ve o dönemlerde çekilen emek, zahmet ve yaşanan zorlukları genç kuşaklara anlatarak bilgilendiriyor. Çiltaş, teknolojiye direnen antika eşyalarına gözü gibi bakıp her sabah bakım ve temizliğini yapıyor.
'200- 300 YILLIK ANTİKA EŞYALAR VAR'
Antika eşyaları Edirne'de biriktirmeye başladığını belirten Çiltaş, "Edirne'nin Keşan ilçesinde çay bahçemiz vardı. Orada biriktirmeye başladım. Zamanla tutku haline geldi. Türkiye'nin birçok şehrinden antika eşyalar geliyor ama bir çoğunu Edirne'den getirdim. Çanakkale'de savaşa girmiş tüfek ve tabancalarımız var. Atalarımız ve dedelerimizin savaştığı silahları gün yüzüne çıkardım. Buraya gelen müşterilerimiz bu nostaljiyi görünce çok beğeniyorlar. Bu tür eşyaları çok ilginç buluyorlar. Yeni eşyaların çok basit ve plastik olması eskilerin değerini korumasını sağlıyor. Ayrıca göze hitap ediyor. Bir kömürlü ütünün nasıl çalıştığını genç arkadaşlarımız gelip öğreniyorlar. O zaman çekilen zahmet ve emek ortaya çıkıyor. Buradaki objelerin birçoğu hemen hemen 100 yıllık. Hatta 200 ve 300 yıllık antika eşyalar da var" dedi.
'DÜN İLE BUGÜNÜ BİRLEŞTİREN BİR MEKAN'
Kafenin müşterisi emekli öğretmen Bekir Güzeldağ ise, "Biz burayı dün ile bugünü birleştiren bir mekan gibi hissediyoruz. Bu tarihi eşyaları incelediğimizde dedelerimizin hatıralarını hem duyar, hem hisseder gibiyiz. Dünü olmayan bir neslin geleceğinin olmayacağı düsturundan hareketle dün ile bugünü, bugün ile de yarını bağlamak için çocuklarımız da geliyor. Elimizden geldiğince onlara anlatıyoruz. Burada sıcak bir çayı, bir Türk kahvesini yudumlarken karşıda bu eserleri gördükçe insanın duyguları kabarıyor. Gözümüzden yaş geldiği zamanlar da oluyor" diye konuştu.

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